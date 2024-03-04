Очевидцы сообщают о взрыве на железнодорожном мосту в Самарской области. По данным телеграм-канала «Чапаевск life», 4 марта около 6:30 на перегоне Звезда – Чапаевск произошёл подрыв опоры моста через реку Чапаевка.