Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Резкое ухудшение погоды ожидается в Забайкалье 5 декабря. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«5 декабря по Забайкальскому краю ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: снег, метели, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 24 м/с.
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