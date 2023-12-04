Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Резкое ухудшение погоды ожидается в Забайкалье 5 декабря. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«5 декабря по Забайкальскому краю ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: снег, метели, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 24 м/с.