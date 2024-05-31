Местность Монахово и бухту Сорожья подготовили к наплыву туристов летом

Забайкальский нацпарк на Байкале готовится к лету. К 31 мая в парке провели благоустройство в местах, где часто отдыхают туристы из Бурятии и Иркутской области, и других регионов – местность Монахово и бухту Сорожья.
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