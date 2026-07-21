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Аргументы и Факты

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Судья назначил дату рассмотрения дела комика Семена Слепакова

Судья назначил дату рассмотрения дела комика Семена Слепакова

Стала известна дата рассмотрения в суде уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова*.По информации Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы, дело комика, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, планируется рассмотреть 31 июля.

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