Судья назначил дату рассмотрения дела комика Семена Слепакова

Стала известна дата рассмотрения в суде уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова*.По информации Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы, дело комика, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, планируется рассмотреть 31 июля.
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