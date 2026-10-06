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Смена власти в Испании может привести к дисбалансу сил в ЕС – Politico

Смена власти в Испании может привести к дисбалансу сил в ЕС – Politico

Возможное поражение партии премьер-министра Педро Санчеса на досрочных выборах в Испании может привести к дисбалансу сил в Европейском союзе.

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