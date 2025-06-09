«Ошеломляющий рост»: В США сделали неожиданное заявление о России

Российский рубль стал самой эффективной валютой в 2025 году, сообщает американский телеканал CNBC. «Ошеломляющий рост рубля в 2025 году резко контрастирует с двумя предыдущими годами, когда валюта резко обесценилась», — говорится в публикации.
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