Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Передали преступникам против нас русских и россиян?Тель-Авив передал...
  • Вячеслав Карюкалов
    Мда...Один российский у...
  • Часовщик
    Вот когда опубликуют списки,то может зашевелятся.И то сомнительно.В Раде призвали к...

«Ошеломляющий рост»: В США сделали неожиданное заявление о России

«Ошеломляющий рост»: В США сделали неожиданное заявление о России

Российский рубль стал самой эффективной валютой в 2025 году, сообщает американский телеканал CNBC. «Ошеломляющий рост рубля в 2025 году резко контрастирует с двумя предыдущими годами, когда валюта резко обесценилась», — говорится в публикации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх