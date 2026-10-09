Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении учащихся общеобразовательного учреждения в Приморском крае

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении учащихся общеобразовательного учреждения в Приморском крае

В социальных медиа сообщается о том, что во Владивостоке в анонимном Телеграм-канале публиковались фотографии учащихся, сопровождавшиеся оскорблениями и призывами к расправе.

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