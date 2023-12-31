Запад собрался за деньги выставить себя жертвой России

ИМ

Ильдус Мамлеев

С этой G7 надо поступать соответствующе, что бы они там не говорили и не предпринимали, а без российского сырья, урана, титана, РД-180, да и много чего ещё, они обходиться не могут физически. России необходимо просто отказаться в расчётах с этими странами в их валюте и продавать всё за реальное золото, на условиях предоплаты, сначала поставили в Россию 50 тонн золота, потом забрали необходимый товар. К этому процессу присоединяется и страны ОПЕК. Вот тут то все они (G7) и обосрутся очень жиденько и надолго. Свои санкции будут жрать у себя в сортирах под опладисменты россиян. В противном случае свою экономику, означенные страны могут загнать глубоко ниже плинтуса. Все восточные европейские страны побегут на перегонки вступать в СССР 2.0 И этот процесс будет уже не обратим, США и Англия ни чего с этим сделать уже не смогут. Они тупо останутся у разбитого корыта.