Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

С первых дней СВО владельцы магазинов, ТЦ, автосалонов постоянно отправляют на фронт гуманитарную помощь Сообщается, что как и ранее предприниматели Москвы продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции, отправляя гуманитарные грузы на фронт.