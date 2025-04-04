Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

С первых дней СВО владельцы магазинов, ТЦ, автосалонов постоянно отправляют на фронт гуманитарную помощь Сообщается, что как и ранее предприниматели Москвы продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции, отправляя гуманитарные грузы на фронт.
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