Жога: участники программы "Время героев" получают уникальные знания

Участники и ветераны специальной военной операции в рамках кадровой программы "Время героев" получают уникальный сплав информации и опыта и в будущем принесут России много пользы, рассказал РЕН ТВ председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР), Герой ДНР Артем Жога.