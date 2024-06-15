Жога: участники программы "Время героев" получают уникальные знания

Участники и ветераны специальной военной операции в рамках кадровой программы "Время героев" получают уникальный сплав информации и опыта и в будущем принесут России много пользы, рассказал РЕН ТВ председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР), Герой ДНР Артем Жога.
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