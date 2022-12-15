Член совета ИИХФ Райндль об игре Овечкина за футбольное «Динамо»: «Это фантастически! Ему нужно продолжать в том же духе, проявлять себя везде»

Член совета ИИХФ поделился мыслями об игре Александра Овечкина за футбольное «Динамо». Ранее капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.
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