Первый водородный поезд запустят на Сахалине в 2027 году

После испытаний и сертификации он выйдет на регулярные рейсыМинистр экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов сообщил, что первый в России водородный поезд доставят в регион в первой половине 2027 года.
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