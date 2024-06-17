В Белом доме опровергли, что Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе

В Белом доме опровергли то, что президент Соединенных Штатов Джо Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе, где проходило мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию с участием актеров Джорджа Клуни и Джулии Робертс.
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