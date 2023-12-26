Иран пригрозил Израилю ответом на убийство советника КСИР в Сирии

Иран рассматривает действия Израиля, в результате которых погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Сейед Рази Мусави, как теракт и оставляет за собой право на ответные меры.
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