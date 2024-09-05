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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Барбоза о Мангаше в «Спартаке»: «У него большой потенциал. Может играть на трех позициях: вингер, хавбек, левый защитник» 

Сообщалось, что португалец перейдет в «Спартак» за 2 млн евро. «Мангаш — игрок, который в прошлом году утвердился в высшей лиге.

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