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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»

Полузащитник Джордан Хендерсон высказался о трансфере в « Челси ». Ранее лондонский клуб объявил о подписании 36-летнего хавбека на правах свободного агента.

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