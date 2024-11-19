Лавров и Глава МИД Китая обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне

Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на саммите «Группы двадцати» Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили реализацию договоренностей Москвы и Пекина, достигнутых на высшем уровне, а также планирование дальнейших контактов, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.