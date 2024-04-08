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Выделение средств на ВСМ, включение "вторички" в семейную льготную ипотеку, создание всероссийского родительского комитета. Что поручил Путин

Выделение средств на ВСМ, включение "вторички" в семейную льготную ипотеку, создание всероссийского родительского комитета. Что поручил Путин

Правительству в 2025 году поручено из ФНБ от 300 млрд рублей для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, кабинет министров представит предложения по возможности включения "вторички" в программу льготной ипотеки для семей с детьми.

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