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Путин: ЕАЭС привлёк $24 млрд за счёт инициативы «Один пояс — один путь»

Путин: ЕАЭС привлёк $24 млрд за счёт инициативы «Один пояс — один путь»

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь» получили около $24 млрд инвестиций, заявил президент России Владимир Путинв интервью Медиакорпорации Китая.

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