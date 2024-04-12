В МИД заявили, что сейчас бессмысленно обсуждать судьбу ДСНВ

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями внешнеполитического ведомства РФ Владимир Ермаков прокомментировал возможность заключения новых соглашений с США в области контроля над вооружениями.
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