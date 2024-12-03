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Депутат Журавлев заявил о послании России Западу

Депутат Журавлев заявил о послании России Западу

Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» может долететь до Лондона за 15 минут, на Западе хорошо услышали и поняли это послание, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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