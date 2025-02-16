Беглая ведущая "Вестей" сидит в Праге и материт русских. Понимает, что оказалась в ловушке

Влад Владимиров

Правду же в народе говорят, что когда у человека нет ума, то он, увы, сразу же, к сожалению, считается калекой... В своих неприятностях эта Фарида Курбангалеева виновата тут сама... (Не в том месте извилина работает у человека.))) )