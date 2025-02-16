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Царьград

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Беглая ведущая "Вестей" сидит в Праге и материт русских. Понимает, что оказалась в ловушке

Беглая ведущая "Вестей" сидит в Праге и материт русских. Понимает, что оказалась в ловушке

Беглая ведущая "Вестей" сидит в Праге и материт русских из-за того, что Генпрокуратура отправила ей особую весточку.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Правду же в народе говорят, что когда у человека нет ума, то он, увы, сразу же, к сожалению, считается калекой... В своих неприятностях эта Фарида Курбангалеева виновата тут сама... (Не в том месте извилина работает у человека.))) )
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В С
Каких только дураков Эрнст не набирает на 1.
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ЮВ
Юрий Вершинин
Эрнст такой же дол..еб
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