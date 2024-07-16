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Президент США Байден заявил, что имеет «чертовски острый ум»

Президент США Байден заявил, что имеет «чертовски острый ум»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден высказал утверждение о том, что имеет «чертовски острый ум». Соответствующее заявление 81-летний американский лидер сделал в ходе разговора с телевизионным каналом NBC News.

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