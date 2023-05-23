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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 мая 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 мая 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать четвёртое мая две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1087=Бог – это есть Высшая Сила, определяющая, создающая всё на Земле и в Вечности, включая человека= Вера начинается не с Бога - истинная Вера начинается с себя! И, когда вы поверите в себя, вы познаете Бога и Творца = «В конце концов, распространяться может не только милая сердцу толпы ложь, но и Истина» = Всё, что появляется в твоей Жизни, является отражением того, что происходит внутри тебя =Вы созданы для расширения границ Разума на просторах постоянно развивающейся Вечности = Высший смысл Жизни зависит от осознания и силы мысли, а не просто от способности выживать = Главное, не будь героем напоказ, трудись внутри себя, приходит слава лишь на час, всю твою Жизнь губя.

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