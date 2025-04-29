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Несекретные материалы

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Люди доверяют ChatGPT больше, чем юристам: тревожные результаты исследования

Люди доверяют ChatGPT больше, чем юристам: тревожные результаты исследования

Исследование показало, что люди чаще доверяют юридическим советам ChatGPT, чем реальных юристов. Почему это опасно и как отличить правду от "галлюцинаций" ИИ? Новое исследование Университета Саутгемптона показало шокирующий факт: обычные люди чаще следуют юридическим советам ChatGPT, чем рекомендациям настоящих юристов.

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