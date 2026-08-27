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Ripple пересматривает развитие XLS-38 на фоне слабого интереса разработчиков

Ripple пересматривает развитие XLS-38 на фоне слабого интереса разработчиков

XLS 38 изначально был разработан как собственный фреймворк межcетевых мостов для XRP Ledger. Целью проекта было упрощение передачи активов между основной сетью XRPL и связанными с ней сайдчейнами через серверы, известные как серверы-свидетели.

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