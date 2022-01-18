В Находке пьяный бесправник протащил за машиной сотрудника ГИБДД

В Находке 20-летний водитель на иномарке протащил за машиной сотрудника ГИБДД и врезался в стену. Полицейский получил травмы, а нарушитель попытался сбежать с места происшествия, но безуспешно, рассказали в пресс-службе УМД по Приморскому краю.