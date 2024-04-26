Глава ФТС Давыдов: страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов

Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе с Россией.
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