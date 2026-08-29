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Царьград

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Минприроды: в Ростовской области огонь уничтожил 120 гектаров леса

Минприроды: в Ростовской области огонь уничтожил 120 гектаров леса

В Цимлянском районе Ростовской области вспыхнул лесной пожар, охвативший 120 гектаров. В тушении участвуют работники лесного хозяйства, сотрудники МЧС и добровольцы.

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