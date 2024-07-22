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FT: Россия расширяет теневой флот для перевозки СПГ

FT: Россия расширяет теневой флот для перевозки СПГ

Таким образом она пытается обойти западные санкции и заодно действует на упреждение. Однако, считают эксперты, в случае с СПГ ситуация может быть сложнее, чем с нефтью Россия расширяет теневой флот и закупает десятки судов, способных перевозить СПГ.

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