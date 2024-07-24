В Судане RSF согласились на переговоры

В Судане наблюдаются признаки возможного ослабления напряженности в продолжающемся конфликте. Лидер военизированных Сил быстрого реагирования Судана (RSF) Мохамед Хамдан Дагало сегодня подтвердил участие своей группы в мирных переговорах при посредничестве Соединенных Штатов.
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