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RT Russia

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Китай во время председательства в СБ ООН будет работать над миром в Палестине

Китай во время председательства в СБ ООН будет работать над миром в Палестине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайская сторона в рамках своего председательства в Совете Безопасности ООН намерена приложить максимальные усилия для восстановления мира в Палестине.

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