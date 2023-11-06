Китай во время председательства в СБ ООН будет работать над миром в Палестине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайская сторона в рамках своего председательства в Совете Безопасности ООН намерена приложить максимальные усилия для восстановления мира в Палестине.
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