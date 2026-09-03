Путин подписал указ о временном управлении критической инфраструктурой

В августе Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий государству временно управлять объектами критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают безопасность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Ни один не помог:...
- Г Первый депутат Го...
- Мосты вдребезги. ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым