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Царьград

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Путин подписал указ о временном управлении критической инфраструктурой

Путин подписал указ о временном управлении критической инфраструктурой

В августе Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий государству временно управлять объектами критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают безопасность.

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