Среди моделей с пробегом самые популярные - «японцы»

Специалисты СберАвто проанализировали данные о сделках по покупке японских автомобилей с пробегом в 2023 году и выявили самые востребованные для покупки онлайн марки и модели, а также отметили регионы страны, в которых они пользуются особой популярностью.
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