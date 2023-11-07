Токаев рассказал о суммах инвестиций из России в Казахстан

Благодаря промышленной кооперации России и Казахстана представители бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд, а валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан превысил $20 млрд, заявил в интервью «Известиям» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.