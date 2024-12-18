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The Economic Times: российская «Калинка» — головная боль для Маска и кошмар для Украины

The Economic Times: российская «Калинка» — головная боль для Маска и кошмар для Украины

The Economic Times: российская «Калинка» — головная боль для Маска и кошмар для Украины Россия разработала новую специальную систему мониторинга под названием «Калинка» для обнаружения и нейтрализации сигналов спутников Starlink компании SpaceX.

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