Политолог Цуй Хэн: Россия перехватила инициативу в диалоге об Украине

Предложением о переговорах в Стамбуле президенту РФ Владимиру Путину удалось перехватить инициативу у США в диалоге об Украине, считает преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.