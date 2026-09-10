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Новости Брянска

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Прокуратура наказала брянского недропользователя на 300 тыс рублей

Прокуратура наказала брянского недропользователя на 300 тыс рублей

Компания начала разработку карьера «Старопонтонский» без предоставления необходимой документации, за что оштрафована на 300 тысяч рублей.

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