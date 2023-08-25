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"Ъ": Минцифры хочет обязать разработчиков делать ПО для российских процессоров

"Ъ": Минцифры хочет обязать разработчиков делать ПО для российских процессоров

Минцифры планирует ужесточить критерия включения софта в реестр отечественного ПО. В Качестве нового требования рассматривается адаптация ПО под минимум две российские операционные системы (ОС) и один отечественный процессор из реестра Минпромторга.

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