"Ъ": Минцифры хочет обязать разработчиков делать ПО для российских процессоров

Минцифры планирует ужесточить критерия включения софта в реестр отечественного ПО. В Качестве нового требования рассматривается адаптация ПО под минимум две российские операционные системы (ОС) и один отечественный процессор из реестра Минпромторга.
Минцифры планирует ужесточить критерия включения софта в реестр отечественного ПО. В Качестве нового требования рассматривается адаптация ПО под минимум две российские операционные системы (ОС) и один отечественный процессор из реестра Минпромторга.
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