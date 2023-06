Новые скриншоты, подробности и дата выхода Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name утекли в сетьИгра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC, согласно объявлениям на сайте отслеживания цен PlayStation Store PSDeals.