«Росатом» готовит к предпусковым работам первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции

Специалисты госкорпорации «Росатом» готовят к предпусковым работам первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции.
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