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Царьград

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СМИ: голландская ASML удалённо отключит станки для чипов на Тайване в случае войны с КНР

СМИ: голландская ASML удалённо отключит станки для чипов на Тайване в случае войны с КНР

Компания ASML Holding из Нидерландов способна удалённо парализовать производство микросхем на Тайване, в случае, если на остров зайдут китайские войска.

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