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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о том, что «ПСЖ» играет лучше без него: «Я сосредоточен на «Реале» и на возможности выиграть требл. «Мадрид» еще этого не делал»

Нападающему «Реала» задали вопрос о том, считает ли он, что его бывшая команда играет лучше без него.

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