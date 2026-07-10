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Владимирские новости

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Во Владимире завершён многомиллионный ремонт больницы скорой помощи

Во Владимире завершён многомиллионный ремонт больницы скорой помощи

Ремонт 5-го этажа хирургического корпуса больницы во Владимире завершился после вмешательства прокуратуры, работы выполнил подрядчик ООО «ДМС» за 46 млн рублей, дополнительно закупили мебель на 9 млн рублей.

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