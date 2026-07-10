Во Владимире завершён многомиллионный ремонт больницы скорой помощи

Ремонт 5-го этажа хирургического корпуса больницы во Владимире завершился после вмешательства прокуратуры, работы выполнил подрядчик ООО «ДМС» за 46 млн рублей, дополнительно закупили мебель на 9 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии