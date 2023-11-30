Нурсултан Назарбаев в своей книге признал, что у него есть вторая жена и два сына

Книга «Моя жизнь», написанная бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в которой он впервые официально признал существование своей второй семьи, состоящей из жены Асель Исабаевой и двух сыновей, информирует «Орда».
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