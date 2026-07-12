Ночью Украину атаковали ракетами и БПЛА В Харькове были прилёты. В результате атаки повреждены около 20 домов.
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Ночью Украину атаковали ракетами и БПЛА В Харькове были прилёты. В результате атаки повреждены около 20 домов.
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