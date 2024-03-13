Путин признался, что был не готов к предложению Ельцина возглавить страну

Как рассказал в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым российский лидер Владимир Путин, когда уходящий с поста главы государства Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он искренне ответил, что не готов.
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