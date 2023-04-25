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Маргарита Симоньян прокомментировала уход Такера Карлсона с Fox News

Маргарита Симоньян прокомментировала уход Такера Карлсона с Fox News

Маргарита Симоньян прокомментировала уход Такера Карлсона с Fox News 4,4K прочитали Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя уход Такера Карлсона с Fox News, выразила удивление, что ведущий, который регулярно критиковал власти США и президента Украины Владимира Зеленского, не ушел раньше.

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