6000 мАч, 50 Мп, дополнительный 2-дюймовый экран, IP52 и Android 16 Go edition. Бюджетный смартфон Honor X5ds оценен всего в 150 долларов

Емкость батареи большая, но мощность зарядки невелика — 15 Вт Honor представила в Южной Африке бюджетный смартфон X5ds, главной особенностью которого стал дополнительный дисплей на задней панели.
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