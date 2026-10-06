"Выберу.ру": почти четверть опрошенных россиян скрывают часть дохода от партнера

Почти четверть состоящих в отношениях россиян — 24% — не раскрывают партнеру часть своих доходов. Год назад так поступали 19%, следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.
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